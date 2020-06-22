«Ножки – огонь!» Подписчики отреагировали на фото Виктории Синициной после бани

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала фотографии в купальнике. Фигуристка релаксирует после тренировки в бане с небольшим бассейном.

«Релакс после тренировочки. #банька Чуть позировала», — подписала фото Синицина.

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

Болельщики обратили внимание на безупречные ножки спортсменки.

ladnopotom: Эти ноги исполняют сложнейшие элементы. Грех не залюбоваться…

viktorrtishchev: Классное «Секретное оружие»...!

aleksandr.yuntsevich: Ножки – огонь!

elena_safonova_71: Божественная красота.

safkate: Кто хорошо тренируется, тот хорошо отдыхает.

Синицина и Кацалапов — чемпионы Европы — 2020, серебряные призёры чемпионата мира — 2019, двукратные чемпионы России (2019, 2020).