Плющенко: я всегда за Путина! В 90-е я был нищим и собирал бутылки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему согласился поддержать поправки в Конституцию РФ, поддержав таким образом президента России Владимира Путина и записав соответствующий видеоролик. Голосование по поправкам состоится 1 июля.

«Я совершенно не обращаю внимания на реакцию после видео в моём «инстаграме». У каждого своё мнение, мы живём в свободной стране. То, что я снял этот ролик, — моё право. Кто-то хочет голосовать, кто-то не хочет голосовать. Кто-то считает это правильным, кто-то думает по-другому. Кто-то любит Путина, кто-то не любит его.

Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Говорю это открыто, не стесняясь. Для меня и спорта президент сделал очень много, Путин поднял страну. У нас есть стабильность и нет войн, стало меньше преступности и терроризма.

Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб. Как говорится, Россия — страна возможностей. Это факт и правда! Не надо грешить на власть, нужно самим двигаться и заниматься! А то многие думают, что если он дворник или грузчик, то ему должны платить миллионы рублей. Не бывает такого», — цитирует Плющенко Sport24.