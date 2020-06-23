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Евгения Медведева напомнила о своём вкладе в участие России в ОИ-2018

Евгения Медведева напомнила о своём вкладе в участие России в ОИ-2018
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала поздравление с международным Олимпийским днём, который отмечается сегодня, 23 июня.

«С международным Олимпийским днём. Я рада, что тогда всё получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане. Для меня сегодняшний день очень важен. С праздником!» — написала Медведева в своём «инстаграме».

Напомним, в конце 2017 года Медведева выступила с речью на заседании исполкома МОК в Лозанне, где принималось решение о допуске сборной России на Олимпиаду.

Ранее Медведева призналась, что периодически её подводят нервы.

Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы
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