Евгения Медведева напомнила о своём вкладе в участие России в ОИ-2018
Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала поздравление с международным Олимпийским днём, который отмечается сегодня, 23 июня.
«С международным Олимпийским днём. Я рада, что тогда всё получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане. Для меня сегодняшний день очень важен. С праздником!» — написала Медведева в своём «инстаграме».
Напомним, в конце 2017 года Медведева выступила с речью на заседании исполкома МОК в Лозанне, где принималось решение о допуске сборной России на Олимпиаду.
Ранее Медведева призналась, что периодически её подводят нервы.
Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы
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