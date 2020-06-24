«Безумно не любила эту юбку!» Ирина Слуцкая показала видео, как выступала в 14 лет

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию 41-летняя Ирина Слуцкая опубликовала в своём «инстаграме» старое видео, в котором показана её произвольная программа, с которой она выступала в 1993 году, когда ей было 14 лет.

«Хочется ещё рассказать про 1993 год. На видео моя произвольная программа в белом костюме с розочками. Это мой второй костюм, который шили в ателье.

Сетки тогда ещё не было. Вставки в белом костюме подбирали под цвет кожи из бифлекса бежевого цвета. И он не очень, конечно, подходил под кожу, но всё равно создавал такую красоту. Жанне Фёдоровне и Эдварду Станиславовичу хотелось сделать пышную юбку, потому что я была очень худенькой. Музыка была классической, и художник создал вот такой образ.

И я очень хорошо помню эту юбку, у неё была такая колючая сетка, а сверху была «штора» с розочками, как я её называла. Меня заносило этой юбкой: я прыгала, приземлялась, а юбка ещё докручивалась за мной. Я безумно её не любила, она меня выматывала! Но я понимала, что платье очень красивое, мне нравились розочки», — подписала она видео.

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