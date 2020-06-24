Татьяна Тарасова рассказала, как её семью затронула Великая Отечественная война

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как на её семью повлияла Великая Отечественная война. Напомним, сегодня, 24 июня, в Москве состоялся военный парад, посвящённый Параду Победы, который состоялся в этот же день в 1945 году.



«Нет такой семьи, которая не потеряла бы сына, дочь, отца, внука. И, конечно, мы сегодня счастливы, что удалось и что мы будем смотреть долгожданный парад.



Сейчас Москва такая тихая-тихая, как будто здесь не грянут такие события, которые нас унесут в 40-е. Я пришла с фотографиями. Это мамин брат, мой дядька – Костя. Сейчас лежит в Моздоке, погиб в первые месяцы войны – и там в братской могиле покоится, ему было 18 лет. Он пошёл на войну в первые три года, совсем мальчишка, красавец.



Вот моя свекровь, мать моего выдающегося мужа. Она прожила 97 лет, прошла всю войну, была военным хирургом и оперировала на поле боя – была нейрохирургом. И после войны не стала больше работать нейрохирургом, пошла в детские врачи.



Мама с папой у меня готовили лыжников, которые побеждали под Москвой, гнали эту всю фашистскую братию. Они готовили день и ночь, имеют награды. Вся семья… У мамы сестра воевала с первого дня до последнего.



Как я провела 9 Мая? В изоляции, но видела воздушную часть над Москвой. Мой папа (знаменитый хоккейный тренер Анатолий Тарасов. — Прим. «Чемпионата») 9 мая накрывал стол к 10 утра, мы садились, открывался парад – и мы были как будто на Красной площади. Сидели и выпивали за прошлые дни, вспоминали ушедших. Это великий праздник, со своей стороны мы можем только слово «Победа» сохранять. Мы — дети и внуки победителей. Мы всегда хотели побеждать, для нас не существовало ничего другого.



В нас живёт дух победителей, мы работаем, стараемся и любим свою страну», — рассказала Тарасова в эфире Первого канала.

«На грани слезы». Николай Валуев — о параде Победы