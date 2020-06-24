Источник: Алина Загитова проиграла во всех номинациях на премию ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова не получит ни одной статуэтки на церемонии вручения премии ISU Skating Awards, которая в 2020 году пройдёт в онлайн-режиме и состоится 11 июля. Об этом рассказал спортивный агент и организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян, общаясь с подписчиками в своём «инстаграме».

Загитова была номинирована на три премии: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа».

«Только что узнала, что Алина не получит никакой статуэтки ISU, так как во всём виновата «команда Алины». Мы все думали, что будут учитывать голоса фанатов и жюри, при чём здесь «команда Алины»? И кто это?» — написала одна из подписчиц.

«Добрый вечер. Я тоже не рад этому факту, но я уже не участвую в голосовании. Я бы советовал написать в ISU», — ответил Закарян.

На церемонии ISU Skating Awards будут названы победители в семи номинациях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Самая интересная программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», «Достижения в карьере». В ближайшее время ISU объявит имена трёх претендентов в каждой из номинаций. Эти тройки были сформированы в результате онлайн-голосования болельщиков, СМИ и членов ISU в период с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020-го.