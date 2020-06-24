Фанатов Загитовой разозлил её проигрыш в ISU Skating Awards. Они атаковали «инстаграм» ISU

Болельщики олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании россиянки Алины Загитовой остались крайне недовольны информацией о том, что спортсменка проиграла во всех номинациях на премию ISU Skating Awards. Ранее стало известно, что Загитова не получит ни одной статуэтки на церемонии вручения премии ISU Skating Awards, которая в 2020 году пройдёт в онлайн-режиме и состоится 11 июля.

Загитова была номинирована на три премии: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа».

Вот что написали подписчики в комментариях к последнему посту ISU в «Инстаграме».

«Без Загитовой смысла в вашей премии нет».

«Никто не станет отрицать, что Алина — одна из лучших фигуристок в данный момент. В таком случае почему вы её игнорируете?»

«Неуважаемое ISU! У Алины за 14 часов уже 400 000 просмотров её тренировки КП. А вы своим роликом за два дня даже 30 000 не набрали… Мне вас искренне жаль… Очень недальновидно».

На церемонии ISU Skating Awards будут названы победители в семи номинациях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Самая интересная программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», «Достижения в карьере». В ближайшее время ISU объявит имена трёх претендентов в каждой из номинаций. Эти тройки были сформированы в результате онлайн-голосования болельщиков, СМИ и членов ISU в период с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020-го.