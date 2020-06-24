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Трусова — о дне рождения: поздравления и подарки получала с утра до ночи!

Трусова — о дне рождения: поздравления и подарки получала с утра до ночи!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Александра Трусова рассказала, как отпраздновала день рождения. Вчера, 23 июня, Трусовой исполнилось 16 лет.

«Вчера был по-настоящему счастливым мой день рождения. Поздравления и подарки я получала с утра до ночи! Очень приятно слышать тёплые слова и добрые пожелания! Спасибо!!!» — написала спортсменка в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Александры Трусовой.

Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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