«Больно и обидно, что Украина не принимала участия». Татьяна Навка — о параде Победы

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что посетила военный парад, который состоялся сегодня, 24 июня. Он был посвящён 75-й годовщине Парада Победы, который состоялся в этот же день в 1945 году.

По словам Навки, которая родилась в Днепропетровске, ей больно и обидно, что на параде не было представителей Украины.

«Патриотизм, прививаемый с детства! Праздник, который отмечает вся многонациональная страна, невзирая ни на что! Объединение людей, поколений, народов! Великая Победа — одна на всех! И как венец этого — парад Победы, как и 75 лет назад, прошедший 24 июня. Особенно приятно, что сегодня в параде приняло участие большое количество других стран.

Но также с учётом того, что мой дедушка воевал за СССР, освобождал Севастополь, был ранен на войне, но вернулся и восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия. Искренне надеюсь, что ситуация изменится и мы снова увидим представителей всех бывших республик на брусчатке Красной Площади, проходящих в едином параде, посвящённом одной общей победе!

И наши дети, внуки и правнуки будут помнить, чтить и знать, какой страшной ценой досталась эта победа в Великой Отечественной войне! Будут знать ту настоящую историю, которая была, а не ту, которую сейчас пытаются исказить во имя своей выгоды политики, переврав и перевернув всё с ног на голову!» — написала Навка в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографиям, на которых можно посмотреть, как она с семьёй посетила парад. Муж фигуристки — Дмитрий Песков, пресс-секретать президента РФ Владимира Путина.

Если у вас не видно фотографий, их можно посмотреть в «инстаграме» Навки.