22 члена сборной Нидерландов по фигурному катанию ушли на карантин

Большая часть сборной Нидерландов по фигурному катанию была вынуждена уйти на карантин после спорных результатов тестов на коронавирус у одной из фигуристок. Как сообщает Schaatsen, самоизолированы 22 фигуриста и шесть членов тренерского штаба.



Последние недели сборная Нидерландов находилась в Бельгии, где проходил её тренировочный сбор. У одной из спортсменок появились симптомы коронавируса. Девушка сдала тест, давший основания полагать, что она заражена COVID-19.



Технический директор Королевского союза конькобежцев Нидерландов подтвердил эту информацию, отметив, что в зону риска попала не вся сборная. Фигуристы и тренеры, не контактировавшие с группой тренировавшихся, продолжат подготовку к сезону в Бельгии.