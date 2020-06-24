22 члена сборной Нидерландов по фигурному катанию ушли на карантин
Большая часть сборной Нидерландов по фигурному катанию была вынуждена уйти на карантин после спорных результатов тестов на коронавирус у одной из фигуристок. Как сообщает Schaatsen, самоизолированы 22 фигуриста и шесть членов тренерского штаба.
Последние недели сборная Нидерландов находилась в Бельгии, где проходил её тренировочный сбор. У одной из спортсменок появились симптомы коронавируса. Девушка сдала тест, давший основания полагать, что она заражена COVID-19.
Технический директор Королевского союза конькобежцев Нидерландов подтвердил эту информацию, отметив, что в зону риска попала не вся сборная. Фигуристы и тренеры, не контактировавшие с группой тренировавшихся, продолжат подготовку к сезону в Бельгии.
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