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22 члена сборной Нидерландов по фигурному катанию ушли на карантин

22 члена сборной Нидерландов по фигурному катанию ушли на карантин
Фигурное катание 0

Большая часть сборной Нидерландов по фигурному катанию была вынуждена уйти на карантин после спорных результатов тестов на коронавирус у одной из фигуристок. Как сообщает Schaatsen, самоизолированы 22 фигуриста и шесть членов тренерского штаба.

Последние недели сборная Нидерландов находилась в Бельгии, где проходил её тренировочный сбор. У одной из спортсменок появились симптомы коронавируса. Девушка сдала тест, давший основания полагать, что она заражена COVID-19.

Технический директор Королевского союза конькобежцев Нидерландов подтвердил эту информацию, отметив, что в зону риска попала не вся сборная. Фигуристы и тренеры, не контактировавшие с группой тренировавшихся, продолжат подготовку к сезону в Бельгии.

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