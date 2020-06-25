«Обиженные жизнью люди». Ирина Слуцкая — о хейтерах в соцсетях

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию 41-летняя Ирина Слуцкая рассказала, как относится к критикам в социальных сетях.

«Спортсмены, да и вообще все сейчас ведут аккаунты в «Инстаграме», но критерии дозволенности, темы у каждого разные. Кто-то пытается хайпануть, кто-то старается быть искренним, кто-то даже стремится немного приукрасить свою жизнь.

То, что ты иногда получаешь в ответ негатив… Слушайте, ну везде есть обиженные жизнью люди. Тот, кто заходит к тебе на страницу и искренне выражает своё недовольство, тоже имеет право на своё мнение. У каждого тоже своё отношение к такому. Кто-то очень резко реагирует, кто-то не обращает внимания, некоторые специально провоцируют», — цитирует Слуцкую ТАСС.