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«Алина, тебя совсем не кормят?» Подписчики отреагировали на свежее фото Загитовой

«Алина, тебя совсем не кормят?» Подписчики отреагировали на свежее фото Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В «инстаграме» teamzagitova появилось свежее фото олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании россиянки Алины Загитовой. Многие подписчики отметили, что спортсменка похудела. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Алина, милая, тебя там совсем не кормят?»
«Как она похудела, наша красавица».
«В Новогорск не цветы, а еду отправлять нужно… Судя по фото».
«Без мейка Алина такая красивая. С мейком красивой быть легко, а вот без — не каждому дано».

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» teamzagitova.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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