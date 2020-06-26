Чемпионка ОИ Аделина Сотникова назвала самую значимую победу в карьере. Это не Олимпиада

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова рассказала, какую победу в карьере считает наиболее значимой.
«Самая первая и значимая победа была в 2009 году, когда мне было 12 лет. Почему значимая? Потому что в этом году всё изменилось в моей голове именно после победы на чемпионате России 2009 года. По сути, ещё такая маленькая девочка, но со званием чемпионки России среди взрослых по фигурному катанию.
После этой победы у меня появилась мечта выиграть Олимпиаду. Я все свои мечты отложила на второй план (мечтала выучиться на актрису и сниматься в кино) и начала пахать и воспринимать свой вид спорта совсем иначе. В спорте я выработала в себе характер, поняла многое в жизни, что в любых ситуациях и случаях нельзя сдаваться, отпускать руки, без препятствий жить неинтересно. Можно сказать, что я сильно повзрослела, помудрела после этой победы», — написала спортсменка в своём «инстаграме».
В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Сотникова объявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.
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