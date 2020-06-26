«Не должен был там выступать». Ковтун вспомнил, как победил Плющенко, но не поехал в Сочи

Бывший российский фигурист Максим Ковтун вспомнил, как выиграл чемпионат России 2014 года, но не поехал на Олимпиаду в Сочи, так как предпочтение отдали титулованному Евгению Плющенко, занявшему на турнире второе место.
«Помню, в тот олимпийский сезон я пёр напролом, как танк. Тогда впервые в истории сделал два разных четверных в короткой программе, поставил рекорд России по баллам в короткой программе, занял четвёртое место на чемпионате мира, взял медали всех Гран-при. Я был бесстрашен, был на подъёме, как никогда.
Но о своей первой значимой победе – на чемпионате России—2014 – мне хочется рассказать больше всего. Мало кто знает, что я не должен был тогда там выступать: помню, что не хотели сталкивать лбами с другими претендентами на Олимпийские игры.
Но по стечению обстоятельств за месяц до чемпионата России я очень сильно провинился в плане поведения на финале Гран-при и в наказание за это поехал в Сочи. Когда мне сообщили о моём наказании, я выдохнул и даже обрадовался, поехал и выиграл.
Я чувствовал невероятный внутренний буст и этот момент запомнил навсегда. А после объявления оценок вышел к журналистам и увидел, как они плачут от счастья за меня… Мне было даже как-то неловко», — написал Ковтун в своём «инстаграме».
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