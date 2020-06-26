«Пока не сыграл в ящик». Елизавета Туктамышева рассказала о планах на жизнь

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что хотела бы сделать в своей жизни.
««Пока не сыграл в ящик». Мои 6 пунктов, которые я бы хотела сделать/увидеть в этой жизни.
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1. Прыгнуть с парашютом.
2. Выучить ещё один язык, нравится, как звучит итальянский.
3. Увидеть китов в океане.
4. Сходить на Live-концерт любимого исполнителя.
5. Придумать и выпустить свою коллекцию одежды.
6. Отправиться в путешествие по Африке», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
В течение весны Туктамышева, как и все россияне, находилась на самоизоляции, связанной с угрозой распространения коронавируса. А теперь, когда ограничения постепенно снимаются, в ожидании ледовых тренировок отдыхает на природе.
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