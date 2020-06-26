Станислава Константинова — о мотивации: показать, что не пальцем делана

Бронзовый призер Универсиады 2019 года российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о мотивации на сезон-2019/2020 после неудачного предыдущего. Константинова, не попавшая в основной состав сборной России, перешла в академию Евгения Плющенко к тренеру Александру Волкову.

«Мотивация в том, чтобы будущий сезон был хорошим. Улучшаться, учиться новому, устранять слабые места, начиная с мелочей. Смиренно, спокойно, кропотливо и много работать. Показать, что не пальцем делана. Приятно удивить людей, которые со мной работают, за меня переживают, болеют. Доказать результатом и работой, что никогда нельзя списывать людей. Остальное останется при мне.

У меня в этом году нет какого-то ажиотажа на тему объявления программ. Я и так всегда «в тренды» попадаю, что сообщай, что секретики держи. Пока работаем, новые образы, новые стили. Когда будет всё готово, тогда покажу вам.

Я довольна работой на карантине, проделанной сначала мной, потом с тренерами на полу. Я действительно вышла на лёд очень подготовленная», — написала Константинова, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».