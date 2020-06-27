ФФККР получила пакет документов на переход Коляды к тренеру Мишину

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал переход фигуриста Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга уже подала документы, необходимые для перехода. Ранее Коляда тренировался у Валентины Чеботарёвой.

«В ФФККР лежит пакет документов из федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. Мы со своей стороны не возражаем», — цитирует Горшкова ТАСС.

Коляда — бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командном турнире. Бронзовый медалист чемпионатов Европы, золотой — чемпионатов России. Предыдущий сезон спортсмен пропустил из-за обострения синусита.

Воспитанниками Мишина являются Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.