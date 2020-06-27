Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Елизавета Туктамышева: вчерашний поход на стадион — это огонь!

Елизавета Туктамышева: вчерашний поход на стадион — это огонь!
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от посещения «Газпром Арены», где накануне проходил футбольный матч 24-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).

«Вчерашний поход на стадион — это огонь! Эмоции болельщиков, азарт, энергия! Даже при условии заполнения стадиона на 10% это всё равно невероятно.

Как же этого не хватает в последнее время. Безумно скучаю по выступлениям и по тому заряду, который получаю от болельщиков, и рада была оказаться на трибуне, чтобы вспомнить, как это круто!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Дубль Дзюбы принёс «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020