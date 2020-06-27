Елизавета Туктамышева: вчерашний поход на стадион — это огонь!

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от посещения «Газпром Арены», где накануне проходил футбольный матч 24-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).

«Вчерашний поход на стадион — это огонь! Эмоции болельщиков, азарт, энергия! Даже при условии заполнения стадиона на 10% это всё равно невероятно.

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Как же этого не хватает в последнее время. Безумно скучаю по выступлениям и по тому заряду, который получаю от болельщиков, и рада была оказаться на трибуне, чтобы вспомнить, как это круто!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».