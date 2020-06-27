Фигуристка Попова: я украла у себя же детские мечты, минуты счастья и множество улыбок

Чемпионка Универсиады-2019, завершившая карьеру 23-летняя российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, вспомнила, глядя на онлайн-выпускной 2020 года, что из-за тренировок пропустила все школьные праздники.

«Здесь должна была быть фотография с выпускного. Но её нет. Как и не было в моей жизни выпускного.

Будучи очень ответственной спортсменкой, я даже подумать не могла о том, чтобы променять тренировку на выпускной вечер. И лишь сейчас я понимаю, сколько ярких моментов моей жизни было пропущено просто так. Я никогда не боялась пропускать события, которые бывают лишь раз в жизни, и смертельно боялась пропустить тренировку, которая бывает каждый день два раза. Насколько затуманен был мой разум и насколько извращённы были мои приоритеты. Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отказывать себе в простых человеческих радостях было преступлением. Я украла у себя же детские мечты, минуты счастья и множество улыбок», — написала Попова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Бетины Поповой в «Инстаграме».