Писеев — о переходе Коляды: Мишин умеет найти в спортсмене потенциал

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал переход серебряного призёра Олимпийских игр в команде, бронзового призёра чемпионата мира — 2018 Михаила Коляды от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину.

«Переход к Мишину даст положительный эффект. Бывает, с одним тренером у фигуриста не всё получается, хотя Валентина Михайловна очень старалась в работе с Колядой, я к ней всегда хорошо относился. Но у каждого есть предел возможностей. Дай бог, чтобы он рос в мастерстве дальше. Парень в расцвете сил, женился, стал семьянином, что тоже должно сыграть позитивную роль.

Всегда на него надеялся. Жаль, что в трудных ситуациях характер не всегда способствовал его успеху», — приводит слова Писеева РИА «Новости».

Коляда пропустил сезон-2019/2020 из-за операции по поводу синусита и последующего восстановления.

«К сожалению, Коляда не раскрыл полностью своего потенциала, парень интересный, пользовался авторитетом среди судей, с хорошими перспективами, но не знаю, как он выглядит после болезни.

Будем ждать, что Алексей Николаевич реализует его, у него есть для этого все возможности. Мишин умеет найти в спортсмене потенциал, а у Коляды он давно установлен и всем известен. Возвращение Коляды к соревнованиям создаст более конкурентную атмосферу в борьбе за призовые места на крупнейших турнирах", — сказал Писеев.