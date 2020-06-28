Писеев — о переходе Коляды: Мишин умеет найти в спортсмене потенциал

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал переход серебряного призёра Олимпийских игр в команде, бронзового призёра чемпионата мира — 2018 Михаила Коляды от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину.
«Переход к Мишину даст положительный эффект. Бывает, с одним тренером у фигуриста не всё получается, хотя Валентина Михайловна очень старалась в работе с Колядой, я к ней всегда хорошо относился. Но у каждого есть предел возможностей. Дай бог, чтобы он рос в мастерстве дальше. Парень в расцвете сил, женился, стал семьянином, что тоже должно сыграть позитивную роль.
Всегда на него надеялся. Жаль, что в трудных ситуациях характер не всегда способствовал его успеху», — приводит слова Писеева РИА «Новости».
Коляда пропустил сезон-2019/2020 из-за операции по поводу синусита и последующего восстановления.
«К сожалению, Коляда не раскрыл полностью своего потенциала, парень интересный, пользовался авторитетом среди судей, с хорошими перспективами, но не знаю, как он выглядит после болезни.
Будем ждать, что Алексей Николаевич реализует его, у него есть для этого все возможности. Мишин умеет найти в спортсмене потенциал, а у Коляды он давно установлен и всем известен. Возвращение Коляды к соревнованиям создаст более конкурентную атмосферу в борьбе за призовые места на крупнейших турнирах", — сказал Писеев.
- 28 июня 2020
-
17:54
-
17:44
-
16:35
-
15:47
-
12:50
- 27 июня 2020
-
23:43
-
19:49
-
18:13
-
12:40
- 26 июня 2020
-
21:07
-
20:50
-
20:28
-
19:34
-
18:33
-
18:17
-
13:38
-
11:33
- 25 июня 2020
-
16:06
-
15:41
-
14:38
-
10:42
-
09:44
- 24 июня 2020
-
23:18
-
16:26
-
16:19
-
15:06
-
14:23
-
13:57
-
13:47
-
10:37
- 23 июня 2020
-
16:13
-
15:41
-
12:24
-
10:35
- 22 июня 2020
-
23:19