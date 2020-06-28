Фигуристка Попова: спорт — это не только блеск медалей, это тысячи поломанных детей

Чемпионка Универсиады-2019, завершившая карьеру 23-летняя российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала, каким было её детство.
«Два дня после соревнований — вот сколько времени у меня было на мою юность. Как свойственно девочкам-спортсменкам в юном возрасте, спорт занимал все мои мысли.
Относительно фигурного катания я была сумасшедшей фанатичкой. По сей день всё моё окружение составляют люди, связанные с моим спортом. У меня не было времени ни на друзей, ни на развлечения, ни на первую любовь. Все мои мысли были такими: тренировка – учёба — не жрать – тренировка — учёба — не жрать. Тренеры безостановочно взращивали в моей голове направленность этих мыслей и страх. По дороге на каток и домой я учила уроки. Дома, лёжа в кровати, я проходила программы в голове. Я могла потратить четыре свободных часа в день на четырёхчасовой кросс, лишь бы сбросить лишние 100 грамм. Вся жизнь делилась на подготовку к соревнованиям и сами соревнования. Одни выступления закончились — два дня отдыха, и начинаем готовиться к следующим. В эти два дня я и могла начинать жить, дышать и общаться, несмотря на спорные запреты, общаться со своими соперниками.
Позже в моей голове начали появляться мысли, что с таким рабским подходом, навязанным мне, нельзя стать успешным. Пустой человек никому не интересен, каким бы преданным своему делу он ни был.
Спортсмены быстро взрослеют, у них нет детства, у них нет юности. И очень часто они остаются несбалансированными личностями. Спорт — это не только блеск медалей и пьедесталы, это тысячи поломанных детей», — написала Попова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Бетины Поповой в «Инстаграме».
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