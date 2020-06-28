Ирина Слуцкая рассказала о поправках к себе

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая сформулировала поправки к своему образу жизни летом.

«Часто ли вы планируете что-то поменять в себе: записаться с осени на курсы, начать учить язык с нового года? Или даже просто – начать бегать с понедельника? Не всегда нашим грандиозным планам суждено сбыться, особенно обещаниям самим себе перед сном, если вы понимаете, о чём я. Но гораздо легче начать меняться, если пообещать это друзьям или публично.



Я решила присоединиться к марафону «Начни жить по-новому». И начать прямо с 1 июля! Раз 1 июля такой знаменательный день, что вся страна может начать жить по-новому, по новой Конституции, то и мне лучше повода что-то поменять в своей жизни не придумать.



У меня к себе три поправки – больше времени уделить себе, конституции своего тела, то есть талии, и чаще быть со своими детьми. Поэтому обещаю: не есть после семи, возвращаться всё лето домой не позже шести, чтобы успеть побольше времени провести с любимыми, и вместе с ними за лето прочесть не меньше семи книг», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».