Евгения Медведева: после завершения карьеры хочу попробовать стать тренером

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, каким видит своё будущее на несколько ближайших лет, не исключив, что выступит на Олимпиаде-2022.



«Я действующая фигуристка, но ничего загадывать на будущее не буду. До Олимпиады ещё полтора года, важно работать каждый день. Важно, чтобы здоровье не подвело. Я бы хотела и через 20 лет заниматься фигурным катанием, быть связанной с ним. Фигурное катание – моя мотивация и моё вдохновение, моя жизнь.

Сейчас я на правах старшей даю советы по катанию и здоровью двум юниорам в Торонто. Это очень забавно. Может быть, трудно будет заниматься этим всю оставшуюся жизнь, но после завершения карьеры фигуристки я хочу попробовать стать тренером», — приводит слова Медведевой Smart-Flash.