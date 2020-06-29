Евгения Медведева: после завершения карьеры хочу попробовать стать тренером
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, каким видит своё будущее на несколько ближайших лет, не исключив, что выступит на Олимпиаде-2022.
«Я действующая фигуристка, но ничего загадывать на будущее не буду. До Олимпиады ещё полтора года, важно работать каждый день. Важно, чтобы здоровье не подвело. Я бы хотела и через 20 лет заниматься фигурным катанием, быть связанной с ним. Фигурное катание – моя мотивация и моё вдохновение, моя жизнь.
Сейчас я на правах старшей даю советы по катанию и здоровью двум юниорам в Торонто. Это очень забавно. Может быть, трудно будет заниматься этим всю оставшуюся жизнь, но после завершения карьеры фигуристки я хочу попробовать стать тренером», — приводит слова Медведевой Smart-Flash.
Евгения Медведева: в голове были одни мультики, когда выиграла первый чемпионат мира
- 29 июня 2020
-
18:57
-
18:32
-
17:27
-
15:54
-
13:34
-
11:34
- 28 июня 2020
-
17:54
-
17:44
-
16:35
-
15:47
-
12:50
- 27 июня 2020
-
23:43
-
19:49
-
18:13
-
12:40
- 26 июня 2020
-
21:07
-
20:50
-
20:28
-
19:34
-
18:33
-
18:17
-
13:38
-
11:33
- 25 июня 2020
-
16:06
-
15:41
-
14:38
-
10:42
-
09:44
- 24 июня 2020
-
23:18
-
16:26
-
16:19
-
15:06
-
14:23
-
13:57
-
13:47
Партнерский контент