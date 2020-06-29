Ирина Слуцкая рассказала о счастливых ритуалах перед выходом на лёд

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о счастливых ритуалах перед соревнованиями.

«Я особо ни во что не верила, и всех этих вещей я придерживалась автоматически, а потом начала за собой замечать, что каждый раз их повторяю. Вот мой список:

«Счастливые» тренировочные штаны.

На тренировке перед короткой программой я обязательно занималась в одной одежде, а перед произвольной — в другой.

Ещё была традиция всегда надевать ботинок с левой ноги, а начинать завязывать ботинки с правой ноги. Не перепутать!

Когда я выходила на старт и снимала чехлы, отдавала их тренеру Жанне Фёдоровне, не клала их на борт. Она обязательно должна была их держать.

Слушала любимые песни. Они настраивали меня, успокаивали. Или, наоборот, тонизировали.

Конечно, перед соревнованиями у меня был свой распорядок дня, который редко менялся. Я тренировалась, приходила в гостиницу, там оставляла коньки и уходила гулять по магазинам. В зависимости от того, сколько времени между тренировкой и соревнованиями, я час-полтора уделяла шоппингу, отвлекалась, что-нибудь покупала себе или искала подарки близким. Потом я возвращалась и обязательно спала. Выключала всё, вешала табличку на дверь, чтобы меня не беспокоили!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».