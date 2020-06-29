Ирина Слуцкая рассказала о счастливых ритуалах перед выходом на лёд
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о счастливых ритуалах перед соревнованиями.
«Я особо ни во что не верила, и всех этих вещей я придерживалась автоматически, а потом начала за собой замечать, что каждый раз их повторяю. Вот мой список:
- «Счастливые» тренировочные штаны.
- На тренировке перед короткой программой я обязательно занималась в одной одежде, а перед произвольной — в другой.
- Ещё была традиция всегда надевать ботинок с левой ноги, а начинать завязывать ботинки с правой ноги. Не перепутать!
- Когда я выходила на старт и снимала чехлы, отдавала их тренеру Жанне Фёдоровне, не клала их на борт. Она обязательно должна была их держать.
- Слушала любимые песни. Они настраивали меня, успокаивали. Или, наоборот, тонизировали.
- Конечно, перед соревнованиями у меня был свой распорядок дня, который редко менялся. Я тренировалась, приходила в гостиницу, там оставляла коньки и уходила гулять по магазинам. В зависимости от того, сколько времени между тренировкой и соревнованиями, я час-полтора уделяла шоппингу, отвлекалась, что-нибудь покупала себе или искала подарки близким. Потом я возвращалась и обязательно спала. Выключала всё, вешала табличку на дверь, чтобы меня не беспокоили!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
Ирина Слуцкая рассказала о поправках к себе
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