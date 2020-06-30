Фигуристка Анастасия Гулякова окончила школу с золотой медалью
Российская фигуристка Анастасия Гулякова окончила школу с золотой медалью. На своей странице в «Инстаграме» фигуристка показала медаль «За особые успехи в учении» и благодарственное письмо от администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.
Фотографии можно посмотреть на странице Анастасии Гуляковой в «Инстаграме».
17-летняя Гулякова вместе с Елизаветой Туктамышевой и Софьей Самодуровой занимается в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге, она входит в состав сборной России по фигурному катанию. С 1 по 20 июля фигуристы группы Мишина проведут сбор в Кисловодске.
Анастасия – победительница Кубка России в сезоне-2019/20, победительница и призер международных турниров. На взрослом чемпионате России — 2020 она заняла седьмое место.
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