Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева вернулась в Россию, тесты на коронавирус, пройденные фигуристкой, дали отрицательный результат. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

С начала апреля Медведева находилась в Японии, куда прилетела для участия в шоу, впоследствии отменённого из-за коронавируса.

«Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными. Сейчас Женя находится на самоизоляции, и, как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лёд», — цитирует Когана ТАСС.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).