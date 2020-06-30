Фигуристка Сотскова призвала россиян прийти на голосование и закрыла комментарии

Российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка призвала соотечественников принять участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ. Одна из поправок позволит президенту Российской Федерации Владимиру Путину вновь выставить свою кандидатуру на выборах, обнулив сроки.
«Голосование по поправкам Конституции — важное событие в жизни нашей страны. Долг каждого гражданина сделать свой выбор. Как сказал сегодня Владимир Владимирович Путин, предлагаемые поправки позволят защитить главные наши жизненные ценности. Я поистине уверена, что каждый голос важен! Я призываю определить дальнейшую судьбу нашей любимой страны вместе!» — написала Сотскова в своём «инстаграме».
Сотскова закрыла комментарии к этой записи в «Инстаграме». Ранее об участии в голосовании сообщила чемпионка Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова. Она также отключила возможность комментирования записи.
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