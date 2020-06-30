Елизавета Туктамышева показала новое фото с выразительным макияжем

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила два фото, на первом из них у неё выразительно подкрашены глаза.
«Быть на своей волне или со всеми на одной волне. Что важнее?» — подписала фото Туктамышева.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской фигуристки.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.
Минувший сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить чемпионат мира.
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