Волосожар: хочу попробовать себя в роли телеведущей в программе о путешествиях
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в парном катании с Максимом Траньковым, рассказала о любви к путешествиям и призналась, что хотела бы попробовать себя в новой роли.
«Обожаю путешествия! Сейчас это чувство обострилось, не помню уже, чтобы мы так долго находились в одном месте, засиделись. ⠀
На днях включила программу «Орёл и решка» и, пока смотрела выпуск, поймала себя на мысли, что хочу попробовать себя в роли телеведущей. В идеале, какой-нибудь программы о путешествиях. Мне кажется, у меня бы получилось. Удивилась такой мысли, но кто знает, как повернётся жизнь», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Татьяна Волосожар: хочу водить байк!
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