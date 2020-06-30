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Волосожар: хочу попробовать себя в роли телеведущей в программе о путешествиях

Волосожар: хочу попробовать себя в роли телеведущей в программе о путешествиях
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в парном катании с Максимом Траньковым, рассказала о любви к путешествиям и призналась, что хотела бы попробовать себя в новой роли.

«Обожаю путешествия! Сейчас это чувство обострилось, не помню уже, чтобы мы так долго находились в одном месте, засиделись. ⠀

На днях включила программу «Орёл и решка» и, пока смотрела выпуск, поймала себя на мысли, что хочу попробовать себя в роли телеведущей. В идеале, какой-нибудь программы о путешествиях. Мне кажется, у меня бы получилось. Удивилась такой мысли, но кто знает, как повернётся жизнь», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

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