«Может, ей заплатили?» Мария Бутырская — о посте Алины Загитовой о поправках в конституцию

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Мария Бутырская рассказала, как относится к посту о поправках в конституцию, который опубликовала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Напомним, Загитова призвала голосовать за поправки, поблагодарив президента России Владимира Путина, после чего отредактировала пост.

«Призыв Загитовой к голосованию по поправкам? У Алины много подписчиков, и, конечно, этим можно воспользоваться! Может, её кто-то попросил это сделать! Может, даже заплатили деньги?

Если же я что-то делаю, то никогда не афиширую это. Такие вещи нельзя распространять и агитировать. Каждый человек должен решать сам! По голосованию у меня есть своё мнение, и я его держу при себе. Хочу сказать, что я никого не осуждаю, потому что каждый человек вправе делать то, что хочет.

Думаю, все эти ролики имеют под собой финансовую составляющую. Представьте, сколько у них подписчиков, просмотров…» — цитирует Бутырскую Sport24.