Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе
Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
Спортсмен поблагодарил команду Тутберидзе, в которой тренировался с 2011 года, за совместную работу.
«Я не хочу говорить многое, но скажу огромное человеческое спасибо этим людям, которые сделали из меня не только спортсмена, но и человека. Вы воспитали во мне спортивный характер. Я вам очень благодарен за все тёплые годы работы с вами. Но, к сожалению, в жизни бывает, что пути людей расходятся, и в спорте это не исключение. Вы по прежнему остаётесь для меня очень близкими людьми и я ещё раз хочу сказать вам огромное спасибо и также хочу сказать спасибо всем, с кем я работал в Вашей команде», — написал Ерохов в своём «инстаграме».
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