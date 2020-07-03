Американский фигурист Джонни Вейр обратился к подписчикам на русском языке. Видео
Бывший американский фигурист Джонни Вейр опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видеообращение к подписчикам на нескольких языках, в том числе на русском, поблагодарив за поздравления с днём рождения. Вчера, 2 июля, Вейру исполнилось 36 лет.
«Всем привет! Спасибо вам большое за ваши поздравления! Для меня это очень, очень приятно», — сказал он в видеообращении.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Вейр — трёхкратный чемпион США по фигурному катанию. Ассоциация фигурного катания США дважды, в 2008 и 2010 годах, признавала его фигуристом года. Спортсмен, который тренировался под руководством бывшего советского тренера Галины Змиевской, объявил о завершении карьеры в 2013 году.
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