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Медведева будет готовиться к сезону под руководством Буяновой

Медведева будет готовиться к сезону под руководством Буяновой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева, пока закрыты границы России, будет тренироваться на катке московского ЦСКА под её руководством при постоянном контакте со своим тренером Брайаном Орсером. В настоящий момент Медведева находится в Москве в режиме самоизоляции после возвращения из-за границы.

«Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке в ЦСКА под моим контролем. Орсер остаётся её основным тренером, ни о каком переходе речи не идёт. Это даже не обсуждалось и не обсуждается», — приводит слова Буяновой ТАСС.

Решение Медведевой тренироваться у Буяновой прокомментировал Илья Авербух.

Авербух прокомментировал решение Медведевой тренироваться у Буяновой
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