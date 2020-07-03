Авербух прокомментировал решение Медведевой тренироваться у Буяновой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал новость о том, что российская фигуристка Евгения Медведева, пока закрыты границы России, будет тренироваться на катке московского ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

«Это временное решение, потому что границы закрыты. Но, конечно, Буянова очень сильный тренер и специалист высокого уровня. Женя и в прошлом году много времени проводила в ЦСКА. Елена помогала ей, это уже понятная история для того и другого спортсмена. В данной ситуации это оптимальное и правильное решение», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, Буянова подчеркнула, что основным тренером Медведевой остаётся канадский специалист Брайан Орсер.