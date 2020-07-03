Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Японии отменён из-за коронавируса

Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Японии отменён из-за коронавируса
Фигурное катание / Гран-при 0

Этап серии юниорского Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 не состоится. Как сообщается в «твиттере» Федерации колькобежного спорта Японии, причиной такого решения является распространение коронавируса. Соревнования должны были пройти 16-19 сентября в Йокогаме.

Данный турнир должен был стать одним из первых в новом сезоне. Первые соревнования в
сезоне-2020/2021 должны пройти 9-12 сентября в Будапеште, Венгрия (Этап серии юниорского Гран-при).

Напомним, из-за коронавирусной инфекции был досрочно завершён сезон-2019/2020. Был отменён главный старт года — чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 19 по 22 марта в Монреале (Канада). Действующими чемпионами мира являются американец Нэтан Чен и россиянка Алина Загитова.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020