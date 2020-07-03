Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Японии отменён из-за коронавируса

Этап серии юниорского Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 не состоится. Как сообщается в «твиттере» Федерации колькобежного спорта Японии, причиной такого решения является распространение коронавируса. Соревнования должны были пройти 16-19 сентября в Йокогаме.



Данный турнир должен был стать одним из первых в новом сезоне. Первые соревнования в

сезоне-2020/2021 должны пройти 9-12 сентября в Будапеште, Венгрия (Этап серии юниорского Гран-при).



Напомним, из-за коронавирусной инфекции был досрочно завершён сезон-2019/2020. Был отменён главный старт года — чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 19 по 22 марта в Монреале (Канада). Действующими чемпионами мира являются американец Нэтан Чен и россиянка Алина Загитова.