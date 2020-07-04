Лоррейн Макнамара и Антон Спиридонов будут выступать в паре
Американская фигуристка Лоррейн Макнамара, выступающая в танцах на льду, объявила о начале выступлений в дуэте с россиянином Антоном Спиридоновым.
«Я и Антон Спиридонов рады сообщить о начале партнёрства. Мы счастливы отправиться в это путешествие вместе и не можем дождаться, что оно нам принесёт», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Предыдущим партнёром Макнамары был американец Квин Карпентер. Дуэт выступал на протяжении последних 15 лет, однако в конце сезона-2019/2020 Квин объявил о завершении карьеры.
Спиридонов выступал за сборные Великобритании (в дуэте с Летицией Марш) и России (с Яной Бугой и Полиной Паньковой). Стоит отметить, что 21-летний фигурист родился в США.
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