Лоррейн Макнамара и Антон Спиридонов будут выступать в паре

Американская фигуристка Лоррейн Макнамара, выступающая в танцах на льду, объявила о начале выступлений в дуэте с россиянином Антоном Спиридоновым.



«Я и Антон Спиридонов рады сообщить о начале партнёрства. Мы счастливы отправиться в это путешествие вместе и не можем дождаться, что оно нам принесёт», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».



Предыдущим партнёром Макнамары был американец Квин Карпентер. Дуэт выступал на протяжении последних 15 лет, однако в конце сезона-2019/2020 Квин объявил о завершении карьеры.



Спиридонов выступал за сборные Великобритании (в дуэте с Летицией Марш) и России (с Яной Бугой и Полиной Паньковой). Стоит отметить, что 21-летний фигурист родился в США.