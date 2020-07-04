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Алина Загитова сделала селфи в лифте

Алина Загитова сделала селфи в лифте
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию – спортсменка сделала селфи в лифте. На Алине надето белое худи и чёрные велосипедки. На голову накинут капюшон. Левая нога тейпирована.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

В декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова объявила о приостановлении карьеры. Алина не выступила на чемпионате России в Красноярске, где проходил отбор в национальную команду на чемпионаты Европы и мира. В начале июня фигуристка возобновила ледовые тренировки на базе в Новогорске. В настоящее время Алина сдаёт ЕГЭ.

18-летняя Загитова – обладательница всех возможных титулов. Победительница Олимпийских игр, чемпионка Европы и мира, победительница финала Гран-при.

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