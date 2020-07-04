Алексей Ягудин пригласил на «прямой эфир» собак

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сделал пародию на популярные во время самоизоляции прямые эфиры. Ягудин, работающий на телевидении, в качестве собеседников пригласил собак.

«Провёл прямой эфир. #собакадругчеловека P.S.: Идея не моя, сразу предупреждаю», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

«Всем привет! Вижу, вас много, вы все подключились, давайте начинать. На прошлой неделе мы рассматривали ситуацию Рекса, хозяин которого ушёл на длительное время, оставив его на привязи. Действительно, очень сложная ситуация, но мы нашли, как из неё выйти. Рассмотрим несколько моментов. Например, хозяин привёл в дом кота и предложил именно ему спать вместе с ним на кровати, указав вам место на полу. Или хозяи бросает вам мячик. Как бы бросает, на самом деле обманывает. Доверие очень сложно заслужить. Давайте рассмотрим эти две ситуации: что делать, как понять, прощать своего хозяина или нет?" — говорит Ягудин в ролике.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».