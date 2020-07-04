Японское издание включило Этери Тутберидзе в число «токсичных» тренеров

Японское издание журнала Elle опубликовало статью о «токсичных» отношениях между спортсменами и их тренерами или менеджерами. В тексте материала использован иероглиф, который может быть переведён как «ядовитый» или «токсичный».

В качестве одного из примеров выбран российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая, по мнению авторов, оказывает разрушительное влияние на своих учеников.

«Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе давно критикуют за то, что её ученицы завоёвывают медали в раннем возрасте и пропадают сразу же после изменений тела, связанных с возрастом. Некоторые из этих фигуристок страдают от расстройств питания и очень рано завершают карьеру.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая ушла из спорта в 19 лет, а серебряного призёра Игр-2018 Евгению Медведеву назвали «предательницей» из-за смены тренера и переезда в Канаду», — говорится в статье японского Elle.

В список «токсичных» попали уличённый в мошенничестве тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский наставник по шорт-треку Чо Чже Бом, обвиняемые в изнасиловании подопечных.