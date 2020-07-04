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Болельщики вывели хештег #алинамыстобой в топ российского «Твиттера»

Болельщики вывели хештег #алинамыстобой в топ российского «Твиттера»
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Поклонники российской фигуристки Алины Загитовой устроили флешмоб в поддержку спортсменки и вывели хештег #алинамыстобой на первое место в топе российского сегмента «Твиттера». Снимок экрана, подтверждающий это достижение, опубликовала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» сама олимпийская чемпионка.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Флешмоб стал ответом поклонников фигуристки на критику, обрушившуюся на спортсменку после поста с призывом принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию и благодарностью в адрес президента России Владимира Путина. Болельщики олимпийской чемпионки начали активно публиковать в «Твиттере» фотографии, рисунки и видео с Загитовой с хештегом #алинамыстобой.

Напомним, что после публикации призыва прийти и проголосовать за поправки в Конституцию, Загитова потеряла 2 тыс. подписчиков.

Алина Загитова потеряла 2 тыс. подписчиков после своего поста о поправках в конституцию
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