Тиффани Загорски рассказала, за какие страны могла бы выступать

Российская фигуристка Тиффани Загорски ответила на вопрос подписчика в «сториз» на своей странице в «Инстаграме». Болельщик поинтересовался, поступали ли Тиффани и её партнёру Джонатану Гурейро предложения из других стран.

«Да, у нас было много возможностей. Между нами есть шесть стран, за которые мы могли бы выступать, — Англия, Франция, Португалия, Австралия, Польша и Россия», — написала Загорски.

25-летняя Загорски — российская, ранее французская фигуристка, выступающая в танцах на льду. Серебряный призёр этапа серии Гран-при NHK Trophy (2018), бронзовый призёр Skate America (2018), бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2020), трёхкратный победитель Кубка России (2016, 2017, 2019). До 2014 года Загорски выступала в паре с Алексисом Миаром, в паре с которым стала бронзовым призёром чемпионата Франции (2012).