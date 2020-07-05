«Просто мы». Боброва выложила фото с сыном, Медведева оценила

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с сыном.
«Просто мы. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся», — подписала снимок Боброва.
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала публикацию, оставив сообщение с несколькими восторженными эмодзи с сердечками.
Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр (2018) в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.
Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, 16 июля 2016 года спортсмены сыграли свадьбу. В апреле прошлого года у пары родился сын Александр.
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