«Просто мы». Боброва выложила фото с сыном, Медведева оценила

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с сыном.

«Просто мы. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся», — подписала снимок Боброва.

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала публикацию, оставив сообщение с несколькими восторженными эмодзи с сердечками.

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр (2018) в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.

Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, 16 июля 2016 года спортсмены сыграли свадьбу. В апреле прошлого года у пары родился сын Александр.