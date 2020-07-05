Татьяна Волосожар показала талисман, с которым ездила на все соревнования с 14 лет

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в парном катании с Максимом Траньковым, показала талисман, который с 14 лет возила с собой на все соревнования.
«Енот на фото — мой талисман. Он появился у меня в 14 лет. Как сейчас помню, мы как раз встали в пару с моим первым партнёром и поехали на сборы в Северодонецк. Городок маленький, развлечений немного, и мы зачем-то приехали на местный рынок. И вот как раз там среди кучи разных вещей мне почему-то приглянулся этот милый енот, и я его купила.
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С тех пор мы путешествовали вместе. Енот был со мной на всех соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. На лёд я его никогда не брала, он всегда ждал в гостинице, но мне было важно знать, что он там.
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Кстати, когда Макс впервые увидел моего енота, он долго над ним смеялся и говорил, что он даже на енота не похож, всё спрашивал, где же у него хвост.
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Да, пусть он маленький, потрёпанный и без хвоста, но всё-таки он точно енот. Енот, который мне очень дорог», — написала Волосожар.
Посмотреть фотографию можно на странице Татьяны Волосожар в "Инстаграме".
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