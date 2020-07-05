Евгения Медведева сообщила, что срок её самоизоляции завершён

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что срок её самоизоляции после возвращения на родину из Японии подошёл к концу.
Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой
Две недели Медведева назад вернулась в Россию из Японии, куда заранее отправилась, чтобы принять участие в шоу, которое отменили из-за пандемии коронавируса. После возвращения в Россию 20-летняя спортсменка сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, и провела положенные две недели на карантине.
«Две недели изоляции закончились. Как хорошо, что выпал день на воскресенье», — написала Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
В Москве Медведева будет жить до открытия границы с Канадой. Тренироваться двукратная чемпионка мира и Европы будет на катке московского ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
- 5 июля 2020
-
19:42
-
18:22
-
16:51
-
14:29
-
10:53
-
10:25
-
00:57
- 4 июля 2020
-
23:54
-
20:50
-
19:06
-
18:30
-
16:47
-
14:48
- 3 июля 2020
-
18:29
-
13:25
-
12:02
-
11:29
-
09:20
-
02:08
- 2 июля 2020
-
16:18
-
14:32
-
12:44
-
11:24
-
09:12
- 1 июля 2020
-
22:16
-
18:22
-
17:49
-
16:18
-
14:01
-
11:21
-
10:42
-
09:11
- 30 июня 2020
-
22:58
-
21:52
-
19:22