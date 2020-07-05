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Евгения Медведева сообщила, что срок её самоизоляции завершён

Евгения Медведева сообщила, что срок её самоизоляции завершён
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что срок её самоизоляции после возвращения на родину из Японии подошёл к концу.

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Две недели Медведева назад вернулась в Россию из Японии, куда заранее отправилась, чтобы принять участие в шоу, которое отменили из-за пандемии коронавируса. После возвращения в Россию 20-летняя спортсменка сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, и провела положенные две недели на карантине.

«Две недели изоляции закончились. Как хорошо, что выпал день на воскресенье», — написала Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

В Москве Медведева будет жить до открытия границы с Канадой. Тренироваться двукратная чемпионка мира и Европы будет на катке московского ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

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