Евгения Медведева сообщила, что срок её самоизоляции завершён

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что срок её самоизоляции после возвращения на родину из Японии подошёл к концу.

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Две недели Медведева назад вернулась в Россию из Японии, куда заранее отправилась, чтобы принять участие в шоу, которое отменили из-за пандемии коронавируса. После возвращения в Россию 20-летняя спортсменка сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, и провела положенные две недели на карантине.

«Две недели изоляции закончились. Как хорошо, что выпал день на воскресенье», — написала Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

В Москве Медведева будет жить до открытия границы с Канадой. Тренироваться двукратная чемпионка мира и Европы будет на катке московского ЦСКА под руководством Елены Буяновой.