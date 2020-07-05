Екатерина Боброва рассказала о любимых книгах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Екатерина Боброва рассказала о своей любви к книгам.

«Любите ли вы читать книги, как люблю это делать я? Ранее в «сториз» у меня был опрос: какие мои предпочтения выложить первыми? Книги или фильмы? С небольшим преимуществом победили книги! И это прекрасно! Но я люблю именно настоящие книги! Запах новой обложки, пальцами чувствовать страницы! Думаю, многие меня поймут. Сейчас очень много разных вариантов прочтения книг. В электронном виде на телефоне или планшете. Аудиокниги. В конце концов, книги экранизируются! Но для меня это всё не те ощущения», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Позднее, как и обещала, Екатерина в «сториз» назвала свою любимую серию книг.

«Моя любовь на веки веков. Макс Фрай. «Лабиринты Эхо», «Хроники Эхо», Сновидения Эхо».

Поначалу может показаться, что первые 60 страниц идут с трудом. Но как только вы перейдёте этот рубеж, остальные 40 повестей проглотите и захочется ещё.

Эта вселенная останется в вашем сердце навсегда. Вы полюбите героев, вам захочется попробовать их еду, вы будете цитировать их выражения», — написала Боброва.