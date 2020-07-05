Шпильбанд — о работе с дочерью Тутберидзе: в Дэвис и Смолкина поверил с самого первого дня

Тренер Игорь Шпильбанд, под руководством которого танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин в сезоне-2019/2020 сумел отобраться на юниорский чемпионат мира, рассказал, как год назад познакомился с будущими подопечными, которых порекомендовала ему мама Дианы, известный тренер Этери Тутберидзе.
«Сначала они приехали на небольшой срок. Мы присматривались друг к другу, оценивали перспективы совместной работы. Сомнений у меня не было: я очень хорошо знал эту пару, видел их на соревнованиях и понимал, что у них есть талант. Я не тренирую тех, в кого не верю, но в них поверил с самого первого дня. Когда глаз намётан, тренеру достаточно одного занятия, чтобы понять, как работает фигурист, насколько легко с ним, на что он способен. Исходя из этого, уже решаешь, сможешь ли ты помочь. С Дианой и Глебом быстро поймали одну волну, нашли взаимопонимание друг с другом.
Иногда бывает так, что к тебе приходят хорошие, талантливые и трудолюбивые ребята, но после знакомства понимаешь, что им лучше попробовать себя у другого тренера. В таком случае я не трачу ни их, ни своё время, желаю удачи и прошу поискать альтернативные варианты. В этом случае всё было не так. Я рад, что они выбрали меня своим тренером. И уверен, что вместе мы достигнем много», — приводит слова Шпильбанда «Спорт Бизнес Online».
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