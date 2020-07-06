«Рада начать тренировки!» Елизавета Туктамышева опубликовала фото со сборов в Кисловодске

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о начале первого тренировочного сбора после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Спортсмены группы Алексея Мишина накануне начали тренировки на федеральной базе в Кисловодске.
«Вот так постишь видео из Лас-Вегаса, а сам сидишь в номере в Кисловодске на обсервации. Первые сборы после перерыва. Рада начать тренировки!
P.S. По поводу видео из ЛВ — это ещё в 2019, пусть вас не пугает отсутствие масок и перчаток в магазине», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
В предыдущие дни Туктамышева публиковала в «Инстаграме» фрагменты своего влога, снятого во время этапа Гран-при в Лас-Вегасе в 2019 году.
- 6 июля 2020
-
00:19
- 5 июля 2020
-
21:26
-
20:47
-
19:42
-
18:22
-
16:51
-
14:29
-
10:53
-
10:25
-
00:57
- 4 июля 2020
-
23:54
-
20:50
-
19:06
-
18:30
-
16:47
-
14:48
- 3 июля 2020
-
18:29
-
13:25
-
12:02
-
11:29
-
09:20
-
02:08
- 2 июля 2020
-
16:18
-
14:32
-
12:44
-
11:24
-
09:12
- 1 июля 2020
-
22:16
-
18:22
-
17:49
-
16:18
-
14:01
-
11:21
-
10:42
-
09:11