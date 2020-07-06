«Рада начать тренировки!» Елизавета Туктамышева опубликовала фото со сборов в Кисловодске

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о начале первого тренировочного сбора после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Спортсмены группы Алексея Мишина накануне начали тренировки на федеральной базе в Кисловодске.

«Вот так постишь видео из Лас-Вегаса, а сам сидишь в номере в Кисловодске на обсервации. Первые сборы после перерыва. Рада начать тренировки!

P.S. По поводу видео из ЛВ — это ещё в 2019, пусть вас не пугает отсутствие масок и перчаток в магазине», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

В предыдущие дни Туктамышева публиковала в «Инстаграме» фрагменты своего влога, снятого во время этапа Гран-при в Лас-Вегасе в 2019 году.