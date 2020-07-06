Плющенко и Рудковская установили в доме хитрую систему, которая сбивает дроны папарацци

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о методах противодействия папарацци, которые часто следят за их домом.

«Папарацци в деле. Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов.

Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон, так что я бы не рисковала, так как всё, что с неба упадёт на нашу территорию, автоматически становится нашим, тем более когда незаконно летает.

Тем не менее людям этой замечательной профессии, которая вынюхивает, высматривает, шпионит, а потом делает слив в телеграм-каналы, посвящается!» — написала Рудковская в своём «инстаграме».