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«Внешне она эльф, а внутри — несгибаемый воин». Пиар-специалист — об Алине Загитовой

«Внешне она эльф, а внутри — несгибаемый воин». Пиар-специалист — об Алине Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Старший вице-президент коммуникационного агентства PRP Наринэ Каприэлян дала характеристику российской фигуристке Алине Загитовой. Напомним, в 2018 году Загитова, когда ей было 15 лет, стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, а в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры.

«История Алины Загитовой — это уникальная концентрация успеха в короткий период времени и необыкновенный драматизм, причём связанный не только со спортом. В три года её взрослой карьеры вместилось несколько сюжетов, которые потребовали от Алины не только дисциплины и мастерства, но мужества и силы духа.

Три года Загитовой в большом спорте превратились в мощную, искреннюю историю. Особенно важно, что она не выглядит искусственно сконструированным героем.

У Алины сложный образ: внешне она эльф, а внутри — несгибаемый воин. Компании всегда привлекают такие сильные личности с историей. Бренды хотят транслировать свои ценности и очень ценят, когда могут передать свой нарратив через человека, звезду спорта или шоу-бизнеса», — приводит слова Каприэлян Forbes.ru.

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