Плющенко показал, как тренирует восьмилетнюю ученицу, ушедшую от Тутберидзе. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как тренируется его новая ученица Арина Парсегова. Напомним, ранее Парсегова занималась под руководством Этери Тутберидзе.

«Арина Парсегова – очень талантливая и перспективная девочка, её ждёт большое спортивное будущее», — подписал Плющенко видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.