Плющенко показал, как тренирует восьмилетнюю ученицу, ушедшую от Тутберидзе. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как тренируется его новая ученица Арина Парсегова. Напомним, ранее Парсегова занималась под руководством Этери Тутберидзе.
«Арина Парсегова – очень талантливая и перспективная девочка, её ждёт большое спортивное будущее», — подписал Плющенко видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
- 6 июля 2020
-
12:37
-
12:12
-
10:36
-
09:55
-
00:19
- 5 июля 2020
-
21:26
-
20:47
-
19:42
-
18:22
-
16:51
-
14:29
-
10:53
-
10:25
-
00:57
- 4 июля 2020
-
23:54
-
20:50
-
19:06
-
18:30
-
16:47
-
14:48
- 3 июля 2020
-
18:29
-
13:25
-
12:02
-
11:29
-
09:20
-
02:08
- 2 июля 2020
-
16:18
-
14:32
-
12:44
-
11:24
-
09:12
- 1 июля 2020
-
22:16
-
18:22
-
17:49
-
16:18